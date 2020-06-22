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Названо еще одно осложнение при коронавирусе 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Названо еще одно осложнение при коронавирусе
Фото: depositphotos.com
Врачи обнаружили у трети пациентов с коронавирусом еще одно осложнение. Об этом сообщает издание "Комсомольская правда".
Оказалось, что коронавирусная инфекция влияет не только на легкие человека, но и на его интеллект. В 20-30% случаев заболевание сопровождалось делирием — "белой горячкой".
Медики предполагают, что помутнение рассудка происходит из-за способности вируса преодолевать гематоэнцефалический барьер. SARS-CoV-2 проникает в мозг и оказывает на него разрушительное действие: развивается гипоксия, образуются тромбы, появляется нехватка кислорода.
Кроме того, больным на ИВЛ назначают седативные препараты, которые усугубляют ситуацию. Также на психическом состоянии пациентов сказывается долгая социальная изоляция.
Ранее "Рамблер" сообщал, что ученые открыли необычный ранний симптом COVID-19.
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