Названо еще одно осложнение при коронавирусе 

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Врачи обнаружили у трети пациентов с коронавирусом еще одно осложнение. Об этом сообщает издание "Комсомольская правда".

Оказалось, что коронавирусная инфекция влияет не только на легкие человека, но и на его интеллект. В 20-30% случаев заболевание сопровождалось делирием — "белой горячкой".

Медики предполагают, что помутнение рассудка происходит из-за способности вируса преодолевать гематоэнцефалический барьер. SARS-CoV-2 проникает в мозг и оказывает на него разрушительное действие: развивается гипоксия, образуются тромбы, появляется нехватка кислорода.

Кроме того, больным на ИВЛ назначают седативные препараты, которые усугубляют ситуацию. Также на психическом состоянии пациентов сказывается долгая социальная изоляция.