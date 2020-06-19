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Ученые открыли необычный ранний симптом COVID-19 

Диана Товсепова 2 часа назад
Ученые открыли необычный ранний симптом COVID-19
Фото: depositphotos.com
Первичным симптомом коронавирусной инфекции может быть воспаление слизистой оболочки глаза. Такое предположение сделали ученые из Канады.
Специалисты говорят о конъюнктивите — воспаление тонкой прозрачной ткани, покрывающей глаз и заднюю поверхность век. Он может появиться из-за попадания в глаз бактерий, вирусов и грязи.
Такие выводы ученым позволило сделать анализ случая 29-летней девушки, попавшей в больницу с покраснением глаза в марте 2020 года. Пациентке поставили диагноз конъюнктивит, но обычное лечение никак ей не помогало.
Позже выяснилось, что девушка не так давно вернулась из Азии, а тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. При этом других симптомов COVID-19 у нее не было. Девушка не страдала от кашля и повышенной температуры.
При этом, как отмечают специалисты, у нее не было привычных для коронавируса симптомов — кашля и лихорадки. Болезнь она перенесла без осложнений.
Ранее "Рамблер" рассказывал о распространенных заболеваниях, которые могут испортить зрение.
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Коронавирус
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