Ученые открыли необычный ранний симптом COVID-19 

Первичным симптомом коронавирусной инфекции может быть воспаление слизистой оболочки глаза. Такое предположение сделали ученые из Канады.

Специалисты говорят о конъюнктивите — воспаление тонкой прозрачной ткани, покрывающей глаз и заднюю поверхность век. Он может появиться из-за попадания в глаз бактерий, вирусов и грязи.

Такие выводы ученым позволило сделать анализ случая 29-летней девушки, попавшей в больницу с покраснением глаза в марте 2020 года. Пациентке поставили диагноз конъюнктивит, но обычное лечение никак ей не помогало.

Позже выяснилось, что девушка не так давно вернулась из Азии, а тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. При этом других симптомов COVID-19 у нее не было. Девушка не страдала от кашля и повышенной температуры.

При этом, как отмечают специалисты, у нее не было привычных для коронавируса симптомов — кашля и лихорадки. Болезнь она перенесла без осложнений.