Мясников раскрыл болезни, лишающие зрения 

Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о болезнях, которые могут лишить человека зрения.

В частности, он назвал самыми пагубно влияющими на глаза болезнями сахарный диабет и гипертонию. Дело в том, что сетчатка получает гораздо больше крови, чем любой другой орган. Поэтому резкие скачки давления могут приводить к проблемам со зрением.

Мясников объяснил, что при сахарном диабете поражаются сосуды, из-за чего также может ухудшатся зрение, а диабет второго типа отражается на здоровье лаз еще до то, как значительно повысился уровень глюкозы.

Врач порекомендовал регулярно проходить осмотры глазного дна, чтобы избежать серьезных проблем со зрением.