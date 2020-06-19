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Мясников раскрыл болезни, лишающие зрения 

Диана Товсепова 1 час назад
Мясников раскрыл болезни, лишающие зрения
Фото: Кадр из передачи
Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о болезнях, которые могут лишить человека зрения.
В частности, он назвал самыми пагубно влияющими на глаза болезнями сахарный диабет и гипертонию. Дело в том, что сетчатка получает гораздо больше крови, чем любой другой орган. Поэтому резкие скачки давления могут приводить к проблемам со зрением.
Мясников объяснил, что при сахарном диабете поражаются сосуды, из-за чего также может ухудшатся зрение, а диабет второго типа отражается на здоровье лаз еще до то, как значительно повысился уровень глюкозы.
Врач порекомендовал регулярно проходить осмотры глазного дна, чтобы избежать серьезных проблем со зрением.
Ранее "Рамблер" сообщал, как по запаху человека можно определить наличие серьезной болезни.
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Болезни и лекарства , Александр Мясников
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