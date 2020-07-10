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Онколог назвал явные признаки опасной болезни пищевода 

Диана Товсепова 3 часа назад
Онколог назвал явные признаки опасной болезни
Фото: depositphotos.com
Оказывается, человек может долгое время не замечать признаки грыжи пищевода. Об этом в своем Instagram заявил хирург-онкологИван Карасев.
Медик объяснил, что основной симптом опасной болезни — изжога. Она может возникать сразу после еды и после физических нагрузок, а также долгого нахождения в лежачем положении. Приступы изжоги могут сопровождться эзофагитом — воспалением слизистой пищевода.
Кроме того, симптомами грыжи может быть боль в загрудинной или около солнечного сплетения. Врач объяснил, что на заболевание может указывать воздушная отрыжка и ощущение распирания в подреберье.
При этом специалист объяснил, что грыжи могут формироваться из-за нарушения моторики пищеварения, ослабления и утраты мышечного тонуса диафрагмы. Из-за этого происходит смещаются структуры, расположенные в верхнем отделе брюшной полости, что приводит к перемещению в грудную клетку частей внутренних органов, которые должны находиться под диафрагмой.
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