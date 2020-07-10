Названы главные факторы смерти от COVID-19 

Названы главные факторы, повышающие риск летального исхода при заражении коронавирусом. Об этом рассказали ученые Оксфордского университета в Великобритании, опубликовавшие статью в журнале Nature.

Специалисты проанализировали показатели о более 17 миллионах взрослых и 10 926 смертей среди 40% всех пациентов Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Ученым удалось выяснить, что от коронавирусной инфекции в 1,59 раза чаще умирают мужчины, пожилые и одинокие люди. У пациентов старше 80 лет риск смерти от вирус, что в 20 раз выше, чем у тех, кому 50-59 лет. При этом ученые считают, что африканское и азиатское происхождение тоже связано с повышенным риском

К опасным факторам при заражении вирусом также относят ожирение, диабет, тяжелую астму и другие респираторные заболевания, хронические заболевания печени, сердца, неврологические и аутоиммунные заболевания.

Однако ученые подчеркивают, что эти факторы не обязательно приводят к тяжелым осложнениям. Так, была выявлена отрицательная связь с гипертонией и курением, а это может объясняться влиянием неучтенных клинических факторов.