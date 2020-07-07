Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила случаи бубонной чумы, которые произошли в Китае и Монголии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ВОЗ Маргарет Харрис.

Она отметила, что организация следит за происходящим в этих странах, но не считает вспышки опасными.

"В данный момент мы следим за вспышкой в координации с властями Китая и Монголии. Мы не считаем, что риск высокий", — заявила Харрис.