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ВОЗ оценила случаи бубонной чумы 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила случаи бубонной чумы, которые произошли в Китае и Монголии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ВОЗ Маргарет Харрис.
Она отметила, что организация следит за происходящим в этих странах, но не считает вспышки опасными.
"В данный момент мы следим за вспышкой в координации с властями Китая и Монголии. Мы не считаем, что риск высокий", — заявила Харрис.
Ранее "Рамблер" сообщал, что врачи назвали еще один новый симптом коронавируса. Они выяснили, что проблемы со здоровьем появляются из-за поражения сосудов.
Болезни и лекарства , Видео , ВОЗ
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