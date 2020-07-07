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Врачи назвали еще один симптом коронавируса 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Врачи открыли еще один новый симптом коронавируса. Об этом сообщают "Известия".
Стоматологи утверждают, что из-за COVID-19 у пациентов появляются воспаления в ротовой полости. Они обратили внимание на язвы, бляшки и трещины на языке. Медики уверены, что такие повреждения возникают в результате ухудшения здоровья из-за коронавируса.
Эксперты заявили и о других побочных симптомах. Так, у людей с коронавирусом могут появляться расстройство вкуса, точечные кровоизлияния, кандидоз, травматические язвы и поражения языка и слизистых.
Заведующая кафедрой терапевтической стоматологии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Ирина Макеева отметила, что люди с сахарным диабетом, заразившиеся коронавирусом, отмечают наличие сухости во рту.
Ранее "Рамблер" сообщал, что раскрыта главная причина смерти от коронавируса.
Коронавирус , Видео , Ирина Макеева
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