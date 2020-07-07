Врачи открыли еще один новый симптом коронавируса. Об этом сообщают "Известия".

Стоматологи утверждают, что из-за COVID-19 у пациентов появляются воспаления в ротовой полости. Они обратили внимание на язвы, бляшки и трещины на языке. Медики уверены, что такие повреждения возникают в результате ухудшения здоровья из-за коронавируса.

Эксперты заявили и о других побочных симптомах. Так, у людей с коронавирусом могут появляться расстройство вкуса, точечные кровоизлияния, кандидоз, травматические язвы и поражения языка и слизистых.