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Эксперт оценил вероятность распространения чумы в России 

Мира Маркина 1 час назад
Советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в беседе с РИА Новости оценил вероятность распространения чумы в России.
По мнению специалиста, в России возможны лишь единичные случаи заражения чумой. Это обусловлено тем, что от данной болезни существуют вакцина и лекарство, в то время как от коронавируса их нет:
«Чума — это не коронавирус, поскольку есть вакцина, можно привиться, особенно сотрудники противочумной службы, они себя прививают, население каких-то отдельных районы прививают».
Малеев убежден, что монголы и китайцы, заразившиеся бубонной чумой, вероятно, употребляли в пищу сурков. Россиянам эксперт не рекомендовал этого делать.
Специалист подчеркнул, что даже если кто-то из россиян заразится чумой, медики смогут вылечить этих пациентов, ведь они знают, как работать с этой инфекцией.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что в Китае выявили пациента с подозрением на бубонную чуму.
Комментарии
Болезни и лекарства , Видео , Виктор Малеев , РАН , Роспотребнадзор , РИА Новости
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