Советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора , академик РАН Виктор Малеев в беседе с РИА Новости оценил вероятность распространения чумы в России.

По мнению специалиста, в России возможны лишь единичные случаи заражения чумой. Это обусловлено тем, что от данной болезни существуют вакцина и лекарство, в то время как от коронавируса их нет:

«Чума — это не коронавирус, поскольку есть вакцина, можно привиться, особенно сотрудники противочумной службы, они себя прививают, население каких-то отдельных районы прививают».

Малеев убежден, что монголы и китайцы, заразившиеся бубонной чумой, вероятно, употребляли в пищу сурков. Россиянам эксперт не рекомендовал этого делать.

Специалист подчеркнул, что даже если кто-то из россиян заразится чумой, медики смогут вылечить этих пациентов, ведь они знают, как работать с этой инфекцией.