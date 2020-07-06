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Раскрыта главная опасность антисептиков 

Мира Маркина 2 часа назад
Раскрыта смертельная опасность антисептиков
Фото: depositphotos.com
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) рассказало о том, какой вред здоровью могут нанести антисептики.
По словам экспертов FDA, за последнее время участились случаи отравления антисептиками, которые содержат этиловый спирт. Некоторые образцы санитайзеров дали положительный результат на загрязнение метанолом. Данное вещество является токсичным и может спровоцировать отравление при контакте с ним через кожу или слизистую оболочку организма.
Специалисты раскрыли несколько случаев, в результате которых отравление метанолом привело к слепоте и даже смерти людей. FDA посоветовало покупателям отказаться от приобретения опасных антисептиков, и при первых признаках недомогания обращаться к врачу. Метанол может вызывать тошноту, головную боль, частичную или полную потерю зрения и судорогу. Крупные дозы могут быть чреваты комой или летальным исходом.
Как подчеркнули эксперты, наибольшему риску отравления метанолом подвержены дети, которые могут попробовать антисептик на вкус.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что названы ошибки в использовании антисептика.
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