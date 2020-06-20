Названы ошибки в использовании антисептика 

Антисептик — одно из самых эффективных средств в борьбе с распространением инфекций. Но нужно знать правила его использоваться. Об этом заявила международная группа ученых.

Специалисты провели исследование и выяснили, что антисептик инактивирует коронавирус в случае, если средство наносится и растирается в течение полуминуты. Подробное исследование опубликовано на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Ученые проводили тесты, используя антисептические средства, рекомендованные ВОЗ — с содержанием не менее 80 процентов этанола или не менее 75 процентов изопропилового спирта.

Выяснилось, что для защиты от коронавируса необходимо нанести антисептик на ладонь и распределить его по всей площади, в том числе и между пальцев и под ногтями. Средство следует растирать до полного высыхания, но не менее, чем в течение 30 секунд.

Кроме того, специалисты отметили, что антисептик может быть существенно менее эффективен, если его использовать на грязные и жирные руки.

Лучшим средством для профилактики распространения инфекций ученые по-прежнему называют тщательное и регулярное мытье рук с мылом.