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Медики рассказали, как по запаху определяют онкологию 

Диана Товсепова 3 часа назад
Врачи рассказали, как узнают онкологию по запаху
Фото: depositphotos.com
По запаху пота можно определять тяжелые болезни и даже онкологию. Об этом заявила врач-дерматолог Ирина Скорогудаева.
Так, на телеканале "Россия 1" она объяснила, что человек при тяжелых заболеваний может издавать специфические запахи. В частности, запах пота человека с онкологией зачастую похож на "запах несвежего мяса".
Такой особенный запах, как и температура, не спадающая длительное время, могут указывать на онкологические болезни.
А вот при заболевании почек и печени от человека может исходить запах аммиака, у диабетиков иногда наблюдается запах прелых яблок или ацетона, потому что при этом заболевании формируются кетоновые тела, преобразуемые в ацетон.
Ранее "Рамблер" сообщал, что будет с организмом, если совсем не пить воду.
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