Врачи рассказали, как узнают онкологию по запаху

По запаху пота можно определять тяжелые болезни и даже онкологию. Об этом заявила врач-дерматолог Ирина Скорогудаева.

Так, на телеканале "Россия 1" она объяснила, что человек при тяжелых заболеваний может издавать специфические запахи. В частности, запах пота человека с онкологией зачастую похож на "запах несвежего мяса".

Такой особенный запах, как и температура, не спадающая длительное время, могут указывать на онкологические болезни.

А вот при заболевании почек и печени от человека может исходить запах аммиака, у диабетиков иногда наблюдается запах прелых яблок или ацетона, потому что при этом заболевании формируются кетоновые тела, преобразуемые в ацетон.