Названы самые опасные для здоровья зубов привычки 

Врачи рассказали о том, какие вредные привычки могут спровоцировать появление вирусных и бактериальных инфекций в полости рта.

Прежде всего медики посоветовали тщательно выбирать зубную щетку. В противном случае можно спровоцировать гингивит или повредить зубную эмаль. Кроме того, врачи рекомендуют отказаться от самых твердых щеток, поскольку они могут травмировать зубы и десны.

Самые распространенные вредные привычки, которые вредят полости рта, — злоупотребление сладостями и кофе, а также курение. Все это разрушает эмаль, способствует развитию кариеса и налета на зубах. Более того, курение может привести не только к желтизне зубов, но и к раку полости рта.

Специалисты также посоветовали пациентам избавиться от привычки грызть ногти. Она может привести к проникновению инфекций в ротовую полость и к последующей эрозии эмалии зубов.

И наконец, даже сон с открытым ртом может нанести вред зубам: когда рот открыт, пересыхает слизистая, из-за чего начинается повышенное слюноотделение, — такое повышение кислотности вредит зубам и провоцирует эрозию.