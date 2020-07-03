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Как вас обманывают стоматологи 

Мира Маркина 2 часа назад
Люди, заботящиеся о своем здоровье, стараются посещать стоматологов регулярно. И неслучайно: от здоровья зубов зависит здоровье многих других органов.
Однако услуги хороших зубных врачей стоят довольно дорого, и подчас крайне тяжело определить, действительно ли нам необходима услуга, которую предлагает медик.
О самых распространенных уловках недобросовестных стоматологов — в материале "Рамблера".

Удаляет зуб только ради имплантации

Профессиональным стоматологам известно, что имплантация необходима лишь в том случае, когда от зуба ничего не осталось. Если же есть хотя бы небольшая возможность его спасти, медик должен приложить все усилия для этого.

Врач "лечит" заболевания, которых у вас нет

Жаждущие наживы медики нередко диагностируют множественный кариес или пародонтит здоровым пациентам. За кариес, к примеру, могут выдавать пигментное пятно на эмали зуба, которое не требует лечения. Для того, чтобы не попасться на эту уловку, попросите медика показать вам пораженный участок при помощи внутриротовой видеокамеры. Она поможет вам разглядеть ротовую полость в деталях и выяснить, обманывает вас врач или нет.

В конце лечения цена оказывается в разы больше той, о которой вам сообщали

Прежде всего вы должны потребовать от врача объяснений. Не исключено, что лечение действительно потребовало больше затрат. Однако в этом случае стоматолог должен четко аргументировать, для чего ему понадобились те или иные материалы и на основе каких исследований он принял решение о таком лечение. Если же объяснения врача покажутся вам сомнительными, вы имеете право заплатить лишь ту сумму, которую вам насчитали изначально.
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Болезни и лекарства , Видео
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