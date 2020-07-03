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Назван продукт для профилактики рака и укрепления костей 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Назван продукт для профилактики рака
Фото: depositphotos.com
Доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург назвал продукт, который может защитить от рака и укрепляет кости. Об этом он сообщил в эфире программы "О самом главном".
Гинзбург заявил, что одним из самых полезных продуктов является горох. В нем много полезных веществ, в том числе белка и кремния, которые укрепляют кости, суставы и связки, а также влияют на процесс омоложения.
Доктор отметил, что горох может стать продуктом для профилактики рака. В нем есть никотиновая кислота, которая защищает стенки сосудов и обладает противовоспалительным действием. Кроме того, он улучшает память и благоприятно влияет на нервную систему и мозг благодаря витамину В1.
В кожуре гороха содержатся аскорбиновая кислота и пищевые волокна. Они помогают нормализовать уровень сахара в крови.
При этом, из-за употребления бобовых может возникнуть метеоризм. Если вы покупаете стручковый горох, выбирайте те, у которых есть насыщенный зеленый цвет и нет белых пятен. Сухой горох должен быть небольшого размера зеленого или ярко-оранжевого цвета.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Мясников раскрыл опасность стволовых клеток.
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Болезни и лекарства , Михаил Гинзбург
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