Мясников раскрыл опасность стволовых клеток 

Врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл, как лечение стволовых клеток негативно влияет на организм. Об этом он рассказал в программе "О самом главном".

Мясников пояснил, что стволовые клетки могут перерождаться.

"У них нет системы запрограммированной смерти, они самообновляются. Есть мультипотентные стволовые клетки, которые могут прекращаться в клетки определенного органа. Внутри нашего организма тоже есть источники стволовых клеток, да, это не гибкие клетки, но они могут помочь при миокарде и разрыве спинного мозга, диабета и цирроза печени", — пояснил медик.

Врач напомнил, что на сегодняшний день лечение стволовыми клетками признано экспериментальным и незаконным. Врачи могут получить лицензию на эти действия, если терять уже нечего.

"Стволовая клетка может превращаться в любую клетку организма, но она склонна к неконтролируемому росту. Это мало отличает ее от опухолевой клетки. Любая клетка живет 1,5 месяца, но опухолевые клетки отказываются от программы изменения. Онкологическая клетка перестает быть специфичной для своего органа"

Мясников пояснил, что, несмотря на то, что стволовые клетки могут становится причиной развития онкологии, в будущем ученые смогут выращивать из них различные органы.