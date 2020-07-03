Оценена угроза вспышки чумы в Монголии для России

1 июля СМИ сообщили, что в Монголии зафиксирована вспышка бубонной чумы, которая началась с доставленных в больницу молодых мужчины и женщины. Позже выяснилось, что с ними прямо контактировали 60 человек и еще 400 — косвенно. Уже известно, что заражение пошло после того, как пара съела сырое мясо сурка.

Однако, несмотря на соседство с Монголией, эта вспышка для России не опасна. Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров , отметивший что для Монголии подобные вспышки— обычное дело.

"Абсолютно никакой угрозы для нас нет. Дело в том, что бубонная чума от человека к человеку не передается — она не заразна. Передается, только если бубонная чума превратится в легочную — это как дальнейшее развитие бубонной чумы, как осложнение", — объяснил он.

Никифоров пояснил, что возбудитель болезни погибает при антивирусной терапии.

"Так как больные изолированы, то никаких заболеваний по контакту не будет", — заключил специалист.

При этом он предположил, что заражение пошло не от того, что они съели чумного сурка, а в процессе его разделывания или инфекцию могла занести зараженная блоха.

При этом он напомнил, что в РФ бубонная чума последний раз была зафиксирована в 2016 году на Алтае, а смертельных случаев от нее не было уже больше века.