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В Китае обнаружен новый опасный вирус 

Екатерина Ёлкина 1 час назад
Китайские ученые выделили новый штамм вируса гриппа, который может стать угрозой для всего мира. Об этом сообщает "Русская служба BBC".
Переносчиками нового вируса являются свиньи, но люди также подвержены заражению. Кроме того, исследователи уточняют, что вирус способен мутировать, это ускорит его распространение среди людей и может вызвать новую пандемию.
Специалисты отмечают, что пока ситуация не представляет серьезной угрозы, тем не менее новый вирус нужно контролировать, так как он обладает всеми характеристиками вируса, способного быстро распространяться. Кроме того, для людей он опасен своей новизной, так как к нему ни у кого нет иммунитета.
Ранее "Рамблер" писал о том, что еще один препарат против коронавируса признан бесполезным.
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