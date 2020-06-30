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Антиретровирусный препарат лопинавир плюс ритонавир сочли неэффективным в терапии коронавирусной инфекции. Об этом сообщили руководители британского клинического исследования RECOVERY, на которое ссылается ТАСС.

Выяснилось, что лекарственное средство не помогает пациентам с диагностированным COVID-19. Правда у ученых нет данных об эффективности препарата у тяжелых больных, подключенных к аппаратам ИВЛ, поскольку его затруднительно давать таким пациентам.

Исследование с участием 11,5 тысячи пациентов проводится с начала пандемии. Ученые изучают эффективность различных методик лечения и препаратов — дексаметазона, азитромицина, тоцилизумаба.