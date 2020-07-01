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В России введена обязательная маркировка лекарств 

Александра Нечаева 3 часа назад
В России ввели обязательную маркировку лекарств
Фото: Depositphotos
С 1 июля 2020 года на территории страны стала обязательной маркировка лекарственных средств.
На каждую упаковку тех или иных препаратов теперь производителям необходимо наносить специальную маркировку, с помощью которой можно будет проследить ее движение от момента выпуска до конечного потребителя.
Обязательная маркировка лекарственных средств должна была вступить в силу с 1 января этого года, но дата была перенесена, поскольку мониторинг выявил неготовность большинства аптечных организаций к переходу на новую систему. Теперь же работать с маркировкой готовы большинство аптек на территории страны.
Специалисты Росздравнадзора полагают, что маркировка поможет обеспечить людей безопасными и качественными препаратами, снизить риск приобрести фальшивую продукцию, а также вывести из употребления лекарства, не соответствующие необходимым требованиям.
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Болезни и лекарства , Росздравнадзор
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