В России ввели обязательную маркировку лекарств

С 1 июля 2020 года на территории страны стала обязательной маркировка лекарственных средств.

На каждую упаковку тех или иных препаратов теперь производителям необходимо наносить специальную маркировку, с помощью которой можно будет проследить ее движение от момента выпуска до конечного потребителя.

Обязательная маркировка лекарственных средств должна была вступить в силу с 1 января этого года, но дата была перенесена, поскольку мониторинг выявил неготовность большинства аптечных организаций к переходу на новую систему. Теперь же работать с маркировкой готовы большинство аптек на территории страны.