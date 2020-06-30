Ученые из Университета Кентукки обнаружили, что болезнь Альцгеймера гораздо сложнее, чем принято считать. Об этом пишет издание Naked Science.

У этого заболевания несколько подвидов. Так, например, деменция представляет собой образование в клетках мозга амилоидных бляшек — плотных белковых сгустков, которые нарушают работу клеток.

Специалисты выяснили, что к деменции приводят не только белок-амилоид TDP-43, но и альфа-синуклеин, который выявляется у страдающих болезнью Паркинсона. Это открытие говорит о том, что поиск лекарства затягивается, а лечение будет довольно сложным.