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Болезнь Альцгеймера невозможно победить 

Екатерина Ёлкина 2 часа назад
Ученые из Университета Кентукки обнаружили, что болезнь Альцгеймера гораздо сложнее, чем принято считать. Об этом пишет издание Naked Science.
У этого заболевания несколько подвидов. Так, например, деменция представляет собой образование в клетках мозга амилоидных бляшек — плотных белковых сгустков, которые нарушают работу клеток.
Специалисты выяснили, что к деменции приводят не только белок-амилоид TDP-43, но и альфа-синуклеин, который выявляется у страдающих болезнью Паркинсона. Это открытие говорит о том, что поиск лекарства затягивается, а лечение будет довольно сложным.
Ранее "Рамблер" писал о том, что доктор Мясников посоветовал россиянам следить за мочой.
Болезни и лекарства , Видео
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