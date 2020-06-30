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Мясников рассказал, как снизить риск онкологии 

Елизавета Назарова 6 часов назад
Мясников рассказал, как снизить риск рака
Фото: Кадр из видео
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как снизить риск некоторых видов онкологических заболеваний. Об этом он сообщил в своей программе "О самом главном".
Мясников рассказал, что рак шейки матки почти всегда вызывается вирусом папилломы человека. ВПЧ может способствовать появлению других видов рака у всех людей, вне зависимости от пола.
Доктор рассказал, что онкология появляется у человека спустя десять лет после того, как вирус попадает в организм.
"У здоровых женщин с нормальным иммунитетом вирус сбрасывается через один-два года", — отметил Мясников.
Главной причиной заражения ВПЧ врач назвал частую смену партнеров. Он добавил, что барьерные контрацептивы не спасают человека от заражения вирусом и призвал людей делать прививку.
"Весь парадокс ситуации в том, что каждый год 250 тысяч женщин умирает от рака шейки матки. Это абсолютно парадоксальная ситуация, потому что сегодня от вируса папилломы человека есть прививка"
Он привел в пример Австралию и Америку. В этих странах от ВПЧ привито 40% женщин. По мнению Мясникова, из-за этого сократилась заболеваемость раком полового органа у мужчин.
"Мы все боимся COVID, все средства массовой информации накалены, столько всего, борьбы, а про это мы даже не думаем. Полмиллиона заболевших, четыре миллиона умерших каждый год. Соберите по несколько лет"
Ранее "Рамблер" сообщал что подсчитано, сколько жизней спасла самоизоляция в России.
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Болезни и лекарства , Александр Мясников
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