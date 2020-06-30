Мясников рассказал, как снизить риск рака

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как снизить риск некоторых видов онкологических заболеваний. Об этом он сообщил в своей программе "О самом главном".

Мясников рассказал, что рак шейки матки почти всегда вызывается вирусом папилломы человека. ВПЧ может способствовать появлению других видов рака у всех людей, вне зависимости от пола.

Доктор рассказал, что онкология появляется у человека спустя десять лет после того, как вирус попадает в организм.

"У здоровых женщин с нормальным иммунитетом вирус сбрасывается через один-два года", — отметил Мясников.

Главной причиной заражения ВПЧ врач назвал частую смену партнеров. Он добавил, что барьерные контрацептивы не спасают человека от заражения вирусом и призвал людей делать прививку.

"Весь парадокс ситуации в том, что каждый год 250 тысяч женщин умирает от рака шейки матки. Это абсолютно парадоксальная ситуация, потому что сегодня от вируса папилломы человека есть прививка"

Он привел в пример Австралию и Америку. В этих странах от ВПЧ привито 40% женщин. По мнению Мясникова, из-за этого сократилась заболеваемость раком полового органа у мужчин.