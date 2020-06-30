Подсчитано, сколько жизней спасла самоизоляция в РФ

Эксперты подсчитали, сколько человек спасла самоизоляция, которую ввели из-за пандемии коронавируса в России. Результаты исследования были опубликованы на сайте ВШЭ.

Для основных подсчетов эксперты использовали официальные данные о смертности от коронавируса в России. Первая оценка проходила на базе логистического уравнения, в котором смотрели на экспоненциальный рост заболеваемости без учета карантинных мер. Для второй использовали эпидемиологическую модель с корректировкой параметра R0, который представляет собой количество людей, которое может заразить один носитель, на изменение поведения людей.

"Стандартным подходом к оценке является расчет разницы между модельными прогнозами «без ограничений» и модельными прогнозами «с ограничениями». По мере накопления данных можно использовать фактические/избыточные показатели смертности для расчеты разницы с модельной оценкой — именно этот подход использовался в рамках настоящего исследования", — отмечается в исследовании.

Таким образом, если бы в России не вводили самоизоляцию, максимальныое количество погибших бы составило 3,79 миллиона человек. Такая цифра получается при расчете с первым подходом. Вторая оценка, которую принято считать более реалистичной, показала, что в России могли бы умереть 80-84 тысячи человек.