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Онколог объяснила, о чем предупреждает боль в пупке 

Екатерина Ёлкина 5 часов назад
Онколог объяснила, о чем говорит боль в пупке
Фото: depositphotos.com
Врач-онколог и проктолог Елена Смирнова объяснила, что может означать боль, возникающая при надавливании на пупок. Примерно у 2-5% людей, как пишет специалист на своей странице в Instagram, встречается образование — дивертикул Меккеля — это выпячивание (кармашек) в конце тонкого кишечника (от 1 до 12 см).
Опасность заключается в том, что еда, продвигаясь по кишечнику, может застревать в этом кармашке, где начинается ее гниение. В результате это грозит кровотечением, кишечной непроходимостью, прободением (разрывом дивертикула), ущемлением, дивертикулитом, напоминающим по симптомам аппендицит, и даже новообразованиями, хотя они бывают достаточно редко.
Лечение возможно только хирургическое, после удаления дивертикул Меккеля обязательно направляется на гистологическое исследование.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Мясников посоветовал следить за мочой.
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Болезни и лекарства , Елена Смирнова
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