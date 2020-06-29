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Мясников рассказал о правилах питания в жару 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Мясников посоветовал следить за мочой
Фото: Кадр из передачи "О самом главном"
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как правильно питаться в жаркую погоду. Об этом сообщает "РИА Новости".
По словам врача, во время жары необходимо пить несладкую воду.
"Надо следить за мочой, она должна быть светлой. Если она становится темной, значит, вы обезвожены", — сказал Мясников.
Однако мочегонные средства принимать не стоит.
Врач посоветовал снизить количество потребляемых углеводов. Лучше, по мнению доктора Мясникова, есть овощи и фрукты, так как, по сравнению с жирной пищей, их легче переработать организму.
Важно также следить за качеством продуктов: нельзя оставлять их вне холодильника больше, чем на два часа.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Мясников разрешил россиянам есть селедку.
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ЗОЖ , Александр Мясников
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