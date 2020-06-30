Видео рассказывает, как справиться с болью в шее. Она может настигнуть любого человека и порой довольно сильна. Часто боль в шее возникает из-за мышечного перенапряжения, связанного в неудобной позой, или спортивных травм. Но иногда болезненные ощущения — это симптом серьёзных заболеваний, например, менингита. Если вам досаждает боль в шее, то следует проконсультироваться у врача. В случае, если болезней у вас нет, а боль всё-таки мешает жить, используйте народные рецепты, которым научит вас ролик.