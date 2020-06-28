Что нужно знать о синдроме Шегрена 

Сухость во рту может быть одним симптомов аутоиммунного заболевания, которое называется синдром Шегрена. «Рамблер» расскажет об этом подробнее.

Такое заболевание проявляется нарушением работы желез внешней секреции. Один из наиболее характерных признаков — поражение слезных и слюнных желез. Недостаток слезной жидкости приводит к развитию синдрома сухого глаза. В самых тяжелых случаях может возникнуть поражение роговицы с отслоением фрагментов ее эпителия. Это может привести к ухудшению зрения.

Уменьшение слюноотделение нарушает процесс пищеварения. Также изменяется микрофлора полости рта, что приводит к стоматиту и кариесу.

Также к признакам синдрома Шегрена относят ухудшение восприятия запаха и вкуса. Губы становятся бледными, а на языке образуются глубокие трещины. Может появиться сухость кожи, носа, горла и влагалища.

Синдром Шегрена может возникать самостоятельно или вместе с другим аутоиммунным заболеванием, таким, как волчанка, ревматоидный артрит и системная склеродермия.

При появлении указанных симптомов следует обратиться к врачу, поскольку поздняя постановка диагноза может привести к осложнениям. При подозрении на синдром Шегрена проводятся функциональные пробы, которые оценивают выработку слюны и слезной жидкости.