Разработан метод предсказания опасных болезней

Японские специалисты заявили о том, что научились определять вероятность серьезных заболеваний за несколько лет до их появления и развития, сообщают РИА Новости, ссылаясь на данные агентства "Киодо".

С помощью искусственного интеллекта специалисты из университетов Хиросаки и Киото создали систему, которая анализирует медицинские показатели человека по 20 категориям, выдавая на выходе отчет о вероятности развития в течение последующих трех лет определенных заболеваний.

Надо отметить, что система анализа учитывает множество показателей, в числе которых генетическая предрасположенность человека к каким-либо заболеваниям, его физическое состояние, образ жизни, наличие вредных привычек и т.п.

«Мы смогли с высокой степенью точности предсказать вероятность развития заболеваний у человека в течение последующих трех лет»,

— отметил профессор Ясуси Окуно из университета Киото.

Разработанный метод, по словам ученых, может с большой точностью предсказать развитие у человека таких болезней, как диабет, деменция, гипертония, остеопороз, артериосклероз, хроническая почечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, ожирение и многих других.

Специалисты считают, что их разработка может помочь не допустить развития заболеваний, заранее их диагностировав и предприняв определенные шаги для их предупреждения.