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Разработан метод предсказания вероятности опасных болезней 

Александра Нечаева 5 часов назад
Разработан метод предсказания опасных болезней
Фото: Depositphotos
Японские специалисты заявили о том, что научились определять вероятность серьезных заболеваний за несколько лет до их появления и развития, сообщают РИА Новости, ссылаясь на данные агентства "Киодо".
С помощью искусственного интеллекта специалисты из университетов Хиросаки и Киото создали систему, которая анализирует медицинские показатели человека по 20 категориям, выдавая на выходе отчет о вероятности развития в течение последующих трех лет определенных заболеваний.
Надо отметить, что система анализа учитывает множество показателей, в числе которых генетическая предрасположенность человека к каким-либо заболеваниям, его физическое состояние, образ жизни, наличие вредных привычек и т.п.
«Мы смогли с высокой степенью точности предсказать вероятность развития заболеваний у человека в течение последующих трех лет»,
— отметил профессор Ясуси Окуно из университета Киото.
Разработанный метод, по словам ученых, может с большой точностью предсказать развитие у человека таких болезней, как диабет, деменция, гипертония, остеопороз, артериосклероз, хроническая почечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, ожирение и многих других.
Специалисты считают, что их разработка может помочь не допустить развития заболеваний, заранее их диагностировав и предприняв определенные шаги для их предупреждения.
Ранее "Рамблер" писал о том, что назван популярный в России продукт, вызывающий рак.
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Болезни и лекарства , РИА Новости
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