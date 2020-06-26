Назван популярный в РФ продукт, вызывающий рак 

Спровоцировать возникновение онкологических заболеваний способно рафинированное подсолнечное масло. Об этом рассказал хирург-онколог Иван Карасев , призвавший отказаться от этого продукта.

Врач объяснил, что полученное после рафинации масло подвергается воздействию бензина и гексана, которые нельзя полностью вывезти из продукта. При этом, когда мы при жарке продуктов подвергаем масло высоким температурам, в нем образуются канцерогенные вещества, крайне вредные для организма.

"Рафинированное масло содержит огромное количество трансжиров, которые накапливаются в организме, и со временем избыток данных веществ приводит к развитию различных заболеваний и, конечно же, рака", — объяснил медик.

Поэтому Карасев посоветовал заменить подсолнечное масло на оливковое, потому как оно содержит антиоксиданты, препятствующие возникновению опухолей.