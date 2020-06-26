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Назван популярный в РФ продукт, вызывающий рак 

Диана Товсепова 4 часа назад
Спровоцировать возникновение онкологических заболеваний способно рафинированное подсолнечное масло. Об этом рассказал хирург-онколог Иван Карасев, призвавший отказаться от этого продукта.
Врач объяснил, что полученное после рафинации масло подвергается воздействию бензина и гексана, которые нельзя полностью вывезти из продукта. При этом, когда мы при жарке продуктов подвергаем масло высоким температурам, в нем образуются канцерогенные вещества, крайне вредные для организма.
"Рафинированное масло содержит огромное количество трансжиров, которые накапливаются в организме, и со временем избыток данных веществ приводит к развитию различных заболеваний и, конечно же, рака", — объяснил медик.
Поэтому Карасев посоветовал заменить подсолнечное масло на оливковое, потому как оно содержит антиоксиданты, препятствующие возникновению опухолей.
Ранее "Рамблер" сообщал, когда в России ожидают вторую волну коронавирусной инфекции.
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Болезни и лекарства , Видео , Иван Карасев
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