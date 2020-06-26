Вирусолог рассказал, когда РФ накроет вторая волна

Вслед за подъемом заболеваемости в Европе в России произойдет всплеск заражений COVID-19. Об этом рассказал вирусолог Михаил Щелканов, предрекавший вспышку COVID-19 еще пять лет назад.
"Недели через две мы почувствуем на себе всплеск, который наблюдается в европейских странах", — прогнозирует вирусолог.
Причем в наибольшей опасности, по его мнению, находятся крупные транспортные города РФ. Вирусолог считает, что вспышку стоит ожидать в Европейской части России, а именно в Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге. Он также считает, что рост заболеваемости коронавирусом уже наблюдается во Владивостоке, потому как китайцы возвращаются из РФ на родину именно через этот город.
При этом по мнению Щелканова вирус в ближайшее время не ослабнет.
"Но уповать на то, что вирус принципиально изменит свои биологические свойства и станет более безопасным для человека, в ближайшей перспективе (1-2 года) не приходится. Однако в среднесрочной перспективе (10-20 лет) коронавирус все же адаптируется к организму человека", — объяснил вирусолог.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что стало с первыми вакцинированными от коронавируса в России.