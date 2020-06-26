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Выяснилось, что стало с первыми вакцинированными от COVID-19 в РФ 

Диана Товсепова 3 часа назад
Специалисты госпиталя имени Бурденко рассказали 26 июня в Минобороны о том, что состояние первой и второй группы добровольцев после вакцинирования от COVID-19 хорошее.
Специалисты проводят полную диагностику состояния вакцинированных, и пока ни у кого из них не возникло побочных реакций или осложнений. Медики продолжают пристально изучать реакцию иммунитета на введенный препарат.
"По результатам осмотра добровольцев и мониторинга лабораторных показателей, каких-либо осложнений или побочных реакций не наблюдается, жалоб со стороны участников эксперимента на состояние здоровья нет…", — объяснил анестезиолог-реаниматолог Олег Чихляев.
Оказалось, что среди добровольцев, получивших вакцину, есть и обычные граждане, и военные. Один из добровольцев, служащий в войсках радиационной и химической защиты Юрий, рассказал СМИ о своем самочувствии.
"Температура без изменений, будто витаминки вкололи… все так же… Состояние общее, никто изменений не наблюдал", — объяснил Юрий.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Минздрав одобрил еще один препарат от коронавируса.
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Коронавирус , Видео , Министерство обороны , Минздрав РФ
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