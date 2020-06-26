Мясников назвал лекарства, вызывающие аритмию

Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил препараты, от которых может появиться аритмия. Об этом он сообщил в эфире программы "О самом главном".

Медик объяснил, что нарушения в сердцебиении могут возникнуть не только из-за болезней, но и от некоторых популярных категорий лекарств.

"Сердечные гликозиды, препараты для лечения гипертонии, мочегонные препараты, антибиотики, сосудосуживающие препараты. У нас всегда возникает вопрос, когда мы лечим, возникают проблемы с аритмией, нужно понять, а не следствие ли это лекарств"

Мясников предупредил, что даже обычные капли для носа могут сужать сосуды, вызывать тахикардию и гипертонический криз. Поэтому людям, у которых есть проблемы с сердцем, нужно аккуратнее подбирать любые лекарства.