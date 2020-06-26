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Мясников назвал лекарства, от которых может быть аритмия 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Мясников назвал лекарства, вызывающие аритмию
Фото: РИА Новости
Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил препараты, от которых может появиться аритмия. Об этом он сообщил в эфире программы "О самом главном".
Медик объяснил, что нарушения в сердцебиении могут возникнуть не только из-за болезней, но и от некоторых популярных категорий лекарств.
"Сердечные гликозиды, препараты для лечения гипертонии, мочегонные препараты, антибиотики, сосудосуживающие препараты. У нас всегда возникает вопрос, когда мы лечим, возникают проблемы с аритмией, нужно понять, а не следствие ли это лекарств"
Мясников предупредил, что даже обычные капли для носа могут сужать сосуды, вызывать тахикардию и гипертонический криз. Поэтому людям, у которых есть проблемы с сердцем, нужно аккуратнее подбирать любые лекарства.
Ранее "Рамблер" сообщал, что назван популярный российский продукт, вызывающий онкологические заболевания.
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Болезни и лекарства , Александр Мясников
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