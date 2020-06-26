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Ученые нашли способ борьбы с неизлечимой болезнью 

Диана Товсепова 7 часов назад
Ученые нашли способ борьбы с неизлечимой болезнью
Фото: depositphotos.com
Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего научились восстанавливать мозг, поврежденный болезнью Паркинсона.
Так, болезнь Паркинсона, у которой до сих пор не было способов лечения, характеризуется потерей нейронов в черном веществе головного мозга, который участвует в моторике и тонусе мышц. Это все приводит к необратимым последствиям для организма.
Однако ученые выяснили, как заставить мозг создавать новые нейроны. Чтобы это сделать, они понизили активность специфического белка PTBP1 в астроцитах, что позволило переформатировать их в новые нейроны, которые и заменили старые утраченные.
Соответствующие эксперименты проводились на мышах, которым перед этим "вживили" молекулу, провоцирующую аналог болезни Паркинсона. Затем в астроцитах их мозга понизили активность белка, и через 10 недель 80% этих астроцитов превратились в нейроны. Еще через некоторое время у мышей исчезали признаки заболевания.
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