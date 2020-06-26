Ученые нашли способ борьбы с неизлечимой болезнью 

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего научились восстанавливать мозг, поврежденный болезнью Паркинсона.

Так, болезнь Паркинсона, у которой до сих пор не было способов лечения, характеризуется потерей нейронов в черном веществе головного мозга, который участвует в моторике и тонусе мышц. Это все приводит к необратимым последствиям для организма.

Однако ученые выяснили, как заставить мозг создавать новые нейроны. Чтобы это сделать, они понизили активность специфического белка PTBP1 в астроцитах, что позволило переформатировать их в новые нейроны, которые и заменили старые утраченные.

Соответствующие эксперименты проводились на мышах, которым перед этим "вживили" молекулу, провоцирующую аналог болезни Паркинсона. Затем в астроцитах их мозга понизили активность белка, и через 10 недель 80% этих астроцитов превратились в нейроны. Еще через некоторое время у мышей исчезали признаки заболевания.