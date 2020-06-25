Назван первый признак сахарного диабета 

Врач-эндокринолог назвала первые признаки развивающегося сахарного диабета. Ее слова приводит издание "Комсомольская правда".

Как сообщила специалист, особую бдительность стоит проявить людям с лишним весом и низким уровнем физической активности. Как заявила врач, это основные факторы развития сахарного диабета помимо наследственной предрасположенности.

Если уровень глюкозы в крови выше нормы, но еще не перешел границу верхней допустимой нормы, то нужно принять меры, чтобы не стать носителем заболевания. Это состояние называется "преддиабет" и его диагностику должен проводить врач.

Специалист отметила, что это еще не значит, что сахарный диабет непременно разовьется, но это состояние считается симптомом для того, чтобы изменить поведенческие привычки, а также скорректировать диету.

Стоит начать с умеренных физических нагрузок по 2,5 часа в неделю.