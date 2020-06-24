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Как оказать первую помощь при гипертоническом кризе 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Как оказать первую помощь при гипертоническом кризе
Фото: depositphotos.com
Риск гипертонического криза очень велик. Он может появиться у любого человека, страдающего гипертонией. В момент приступа давление может повышаться до 200-250 пунктов, поэтому важно знать, почему он происходит и как оказать помощь больному до приезда скорой. "Рамблер" рассказывает, какие действия предпринять при гипертоническом кризе.

Причины

Гипертонический криз может проявиться даже от резкой перемены погоды, поэтому метеозависимым людям стоит внимательнее относиться к своему давлению. Его появлению способствует переедание и физические нагрузки, поэтому во всем должен быть баланс, особенно у тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Криз может произойти, если пациент накануне употреблял алкоголь или у него был сильный эмоциональный стресс, который повлиял на организм.

Первая помощь

Очень важно помнить то, что быстро и сильно давление сбивать нельзя. В таком случае можно вызвать инсульт. АД нужно снижать постепенно, но перед приемом лекарственных препаратов или до приезда бригады медиков можно оказать первую помощь больному. Для начала, нужно успокоить человека, если он увидит высокие цифры на тонометре, он может испугаться, а паника только усугубит положение. Можно подобрать нужные слова или дать настойку валерианы или пустырника. После того, как человек успокоился, ему нужно придать полусидящчее положение. Например, положить на кровать, а под поясницу и голову подложить подушки. Если человек все еще нервничает, можно сделать дыхательную гимнастику со спокойными вдохами и выдохами. Больному необходимо обеспечить свежий воздух, открыв окно или форточку.
До приезда скорой помощи человеку с гипертоническим кризом лучше не давать лекарственных препаратов без назначения врача. Для того, чтобы его успокоить, можно выпить отвары или настои из лекарственных трав, например, чай с ромашкой. Дело в том, что люди с гипертонией принимают лекарства на постоянной основе по назначению лечащего врача, и некоторые таблетки могут быть с ними несовместимы.
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