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Доктор Мясников назвал симптомы опасной головной боли 

Стелла Шмель 1 час назад
Мясников назвал симптомы опасной головной боли
Фото: Доктор Мясников/Facebook
Главврач столичной клинической больницы №71, а также телеведущий и блогер Александр Мясников назвал признаки опасной головной боли. О ней могут говорить следующие симптомы:
"Если после приступов головной боли появляются проблемы со зрением или немеют конечности, боль усиливается при кашле или смене положения тела — надо провериться и лечиться",
— отметил он в эфире телеканала "Россия 1".
Мясников добавил, что голова может болеть и от общей усталости организма, из-за нехватки сна, а также от неправильного положения тела в течение дня. Это то, с чем периодически сталкиваются многие люди, беспокоиться в таких случаях не следует.
Врач посоветовал побольше отдыхать и следить за питанием.
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Болезни и лекарства , Александр Мясников
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