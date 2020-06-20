Мясников назвал симптомы опасной головной боли

Главврач столичной клинической больницы №71, а также телеведущий и блогер Александр Мясников назвал признаки опасной головной боли. О ней могут говорить следующие симптомы:

"Если после приступов головной боли появляются проблемы со зрением или немеют конечности, боль усиливается при кашле или смене положения тела — надо провериться и лечиться",

— отметил он в эфире телеканала "Россия 1".

Мясников добавил, что голова может болеть и от общей усталости организма, из-за нехватки сна, а также от неправильного положения тела в течение дня. Это то, с чем периодически сталкиваются многие люди, беспокоиться в таких случаях не следует.

Врач посоветовал побольше отдыхать и следить за питанием.