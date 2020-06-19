Как спастись от жары, когда ничего не помогает 

Как правило, в городских условиях жаркая погода переносится крайне негативно: работоспособность снижается, ухудшается общее самочувствие, нарушается сон. Как же спастись от жары, когда кажется, что уже ничего не помогает? Выяснял "Рамблер".

Употребляйте "охлаждающие" продукты

Жаркая погода способствует тому, что организм тратит почти всю энергию на то, чтобы поддерживать оптимальную температуру тела. Вследствие этого уменьшается кровоснабжение ЖКТ, из-за чего и пропадает аппетит. Вот почему в жару медики советуют отдавать предпочтение легкой, нежирной пище. Кроме того, следует ограничить употребление соли, — она способствует повышению давления, из-за чего состояние ухудшается.

Измените график прогулок

В экстремальную жару лучше всего выходить на улицу либо рано утром, либо поздно вечером — после заката солнца. В остальное же время лучше находиться дома. Исключение — люди, чьи окна выходят на южную сторону, если у них нет кондиционера и возможности устроить сквозное проветривание. Если вы относитесь к этой категории людей, старайтесь проводить жаркие дни на природе неподалеку от водоемов в тени.

Носите правильную одежду

Синтетику и другие ненатуральные материалы отложите до лучших времен. В жаркую погоду следует выбирать "дышащие" ткани: лен, хлопок, шелк. Отдавайте предпочтение одежде свободного кроя: она не будет сковывать движения и провоцировать излишнее потоотделение.