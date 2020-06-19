Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как спастись от жары, когда ничего не помогает 

Мира Маркина 19 июня 2020
Как спастись от жары, когда ничего не помогает
Фото: depositphotos.com
Как правило, в городских условиях жаркая погода переносится крайне негативно: работоспособность снижается, ухудшается общее самочувствие, нарушается сон. Как же спастись от жары, когда кажется, что уже ничего не помогает? Выяснял "Рамблер".

Употребляйте "охлаждающие" продукты

Жаркая погода способствует тому, что организм тратит почти всю энергию на то, чтобы поддерживать оптимальную температуру тела. Вследствие этого уменьшается кровоснабжение ЖКТ, из-за чего и пропадает аппетит. Вот почему в жару медики советуют отдавать предпочтение легкой, нежирной пище. Кроме того, следует ограничить употребление соли, — она способствует повышению давления, из-за чего состояние ухудшается.

Измените график прогулок

В экстремальную жару лучше всего выходить на улицу либо рано утром, либо поздно вечером — после заката солнца. В остальное же время лучше находиться дома. Исключение — люди, чьи окна выходят на южную сторону, если у них нет кондиционера и возможности устроить сквозное проветривание. Если вы относитесь к этой категории людей, старайтесь проводить жаркие дни на природе неподалеку от водоемов в тени.

Носите правильную одежду

Синтетику и другие ненатуральные материалы отложите до лучших времен. В жаркую погоду следует выбирать "дышащие" ткани: лен, хлопок, шелк. Отдавайте предпочтение одежде свободного кроя: она не будет сковывать движения и провоцировать излишнее потоотделение.
Видео дня. Можно ли подцепить COVID-19 на пляже
Комментарии
Народная медицина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученые сделали сенсационное заявление о COVID-19
Ученые сделали сенсационное заявление о COVID-19
Эпидемиолог рассказал о сроках вакцинации от COVID-19
Эпидемиолог рассказал о сроках вакцинации от COVID-19
Первая вакцина от COVID-19 успешно прошла испытания
Первая вакцина от COVID-19 успешно прошла испытания
Как коронавирус распространяется по воздуху
Как коронавирус распространяется по воздуху
Видео
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Как распознать рак кожи на ранней стадии
05:52
Как распознать рак кожи на ранней стадии
ЗОЖ Болезни и лекарства
Что делать, если вы обгорели на солнце
04:34
Что делать, если вы обгорели на солнце
ЗОЖ Народная медицина
Что делать, чтобы не заполучить тепловой удар в жару
01:06
Что делать, чтобы не заполучить тепловой удар в жару
ЗОЖ
Что делать, если вас измучил ПМС
06:10
Что делать, если вас измучил ПМС
ЗОЖ
Можно ли подцепить COVID на пляже
06:08
Можно ли подцепить COVID на пляже
Коронавирус ЗОЖ
Кому нельзя выходить на улицу в жару
04:02
Кому нельзя выходить на улицу в жару
Болезни и лекарства
Сколько сохраняется коронавирус на продуктах
05:45
Сколько сохраняется коронавирус на продуктах
Коронавирус Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение