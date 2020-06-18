Названы пять симптомов рака тонкой кишки 

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Стало известно, по каким симптомам можно определить рак тонкой кишки. Основных моментов, на которые следует обратить внимание, пять. Их обозначил врач-онколог Иван Карасев в своем Instagram.

Как рассказал специалист, основные симптомы рака тонкой кишки — тошнота и рвота, вздутие живота, диарея или запор, кровь в стуле и боль в районе пупка.

Врач отметил, что опухоли в тонкой кишке разрастаются бессимптомно, что приводит к поздней диагностике заболевания и, как правило, обнаруживается случайно.

Особое внимание стоит обратить людям с наследственной предрасположенностью, заболеваниями кишечника и полипами.

Следует контролировать количество мучной, жирной и жареной пищи в рационе.