Названы пять симптомов рака тонкой кишки 

Стало известно, по каким симптомам можно определить рак тонкой кишки. Основных моментов, на которые следует обратить внимание, пять. Их обозначил врач-онколог Иван Карасев в своем Instagram.
Как рассказал специалист, основные симптомы рака тонкой кишки — тошнота и рвота, вздутие живота, диарея или запор, кровь в стуле и боль в районе пупка.
Врач отметил, что опухоли в тонкой кишке разрастаются бессимптомно, что приводит к поздней диагностике заболевания и, как правило, обнаруживается случайно.
Особое внимание стоит обратить людям с наследственной предрасположенностью, заболеваниями кишечника и полипами.
Следует контролировать количество мучной, жирной и жареной пищи в рационе.
Ранее "Рамблер" писал, что назван простой способ снизить уровень холестерина.