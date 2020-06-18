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Стало известно, как снизить уровень холестерина в организме без лекарств 

Стелла Шмель 2 часа назад
Существует простой способ избавиться от излишка плохого холестерина в организме. Об этом рассказали врачи в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1".
По мнению специалистов, холестерин можно понизить и без спецсредств. Нужно всего лишь изменить свою программу питания и добавить в рацион достаточное количество определенных продуктов.
Речь идет о луке и чесноке. Также врачи отметили, что благоприятное воздействие оказывают сушеные яблоки.
Медики отметили, что холестерин вырабатывается печенью и лишь 20% от всего вещества поступает с едой. Поэтому так важно питаться продуктами с низким содержанием холестерина. Его переизбыток — более 5,5 миллимоль на литр — уже негативно влияет на здоровье человека.
Ранее "Рамблер" писал, что Мясников рассказал, как распознать плохого врача.
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