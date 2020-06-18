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Мясников рассказал, как распознать плохого врача 

Стелла Шмель 3 часа назад
Доктор, главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников назвал способ, по которому можно выявить плохого врача и избежать проблем с лечением, а как следствие — и со здоровьем. Об этом он рассказал в своем посте в Instagram.
Насторожиться, по словам Мясникова, нужно, если врач спишет все проблемы на наличие паразитов, начинает лечить гипертонию курсами (особенно плохо, если это курсы внутримышечных инъекций или капельниц). Также он отметил, что признаком неважного доктора может послужить назначение антибиотиков при температуре ниже 38 градусов и наличии озноба, ломоты и чихания. Если врач будет настаивать на приеме "полезных бактерий", по мнению Мясникова, пациенту также стоит насторожиться.
Кроме того, он отметил, что хороший врач не будет советовать "чистить печень" и назначать гепатопротекторы, лечить в первую очередь остеоартрит "хондропротекторами" и советовать восстанавливать хрящ поеданием холодца.
Также он отметил, что компетентный специалист всегда предупредить беременную женщину о том, что прием поливитаминов может быть опасен для плода из-за высокого содержания витамина A, поэтому назначать их следует с осторожностью.
Ранее "Рамблер" писал, что ученые заявили, что антитела исчезают после выздоровления от коронавируса.
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Болезни и лекарства , Видео , Александр Мясников
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