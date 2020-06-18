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Ученые заявили, что антитела исчезают после выздоровления от коронавируса

Стелла Шмель
45 минут назад
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Выяснилось, что антитела к коронавирусу в некоторых случаях исчезают после полного выздоровления больного. Это выяснили американские и китайские ученые, которые провели соответствующие исследования, сообщает газета South China Morning Post.
Как оказалось, идея с выработкой коллективного иммунитета может так и не стать реальностью. Ученые изучили то, как проявляется иммунитет у медработников из Ухани. Там медики непосредственно контактировали с зараженными на ранних стадиях распространения вируса.
Несмотря на то, что, по подсчетам специалистов, не менее четверти из 23 тысяч медиков могли заразиться коронавирусом, лишь 4 процента смогли выработать антитела.
Исследование подчеркивает, что у большинства людей вряд ли могут выработаться антитела против коронавируса на длительное время.
Ко всему прочему, обнаружилось, что примерно у 10% исследуемых антитела могли исчезнуть из организма в течение месяца после излечения.
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