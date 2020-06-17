Американские молекулярные биологи заявили, что коронавирус мутировал, что позволяет ему проникать в клетки от 2,5 до 8 раз быстрее. Исследование опубликовано в электронной научной библиотеке bioRxiv.

Согласно проведенному исследованию, изменение РНК вируса резко повысило скорость его распространения по организму. Так, в кишечнике количество заразных клеток выросло в 2,5 раза, в легких - в пять раз, а в печени - почти в восемь раз. Кроме того, мутация практически в четыре раза снизила способность иммунитета распознавать опасный белок вируса и вырабатывать антитела к нему.