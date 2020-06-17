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Ученые заявили, что коронавирус мутировал и ускорился в восемь раз

Анастасия Иванова
1 час назад
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Американские молекулярные биологи заявили, что коронавирус мутировал, что позволяет ему проникать в клетки от 2,5 до 8 раз быстрее. Исследование опубликовано в электронной научной библиотеке bioRxiv.
«Широко распространенная мутация D614G значительно ускоряет передачу вируса между самыми разными типами человеческих клеток, включая клетки из легких, печени и кишечника. Одной из причин повышенной заразности вируса может быть то, что эта мутация делает SARS-CoV-2 более стойким к человеческим ферментам», - заявили ученые.
Согласно проведенному исследованию, изменение РНК вируса резко повысило скорость его распространения по организму. Так, в кишечнике количество заразных клеток выросло в 2,5 раза, в легких - в пять раз, а в печени - почти в восемь раз. Кроме того, мутация практически в четыре раза снизила способность иммунитета распознавать опасный белок вируса и вырабатывать антитела к нему.
Комментарии45
Коронавирус,Видео,ВОЗ
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