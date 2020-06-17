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В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении COVID-19 

Мира Маркина 7 часов назад
В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении COVID-19
Фото: РИА Новости
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о научном прорыве в лечении коронавируса. Об этом сообщают РИА Новости.
Гебрейесус рассказал, к чему привели клинические испытания стероида дексаметазона для лечения инфекции, которые проводились в Великобритании. Исследователи из Оксфорда пришли к выводу, что противовоспалительный препарат дексаметазон снижает риск смерти зараженных, которые подключены к аппаратам ИВЛ, на 35%, а среди пациентов, находящихся на кислородном лечении, — на 20%.
Британское правительство уже одобрило препарат. Дексаметазон назвали первым в мире лекарством от COVID-19:
«Это отличная новость, и я поздравляю правительство Великобритании, Оксфордский университет и многие больницы и пациентов в Великобритании, внесших вклад в достижение этого научного прорыва, который спасет жизни»,
— заявил гендиректор ВОЗ.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что назван срок действия вакцины от коронавируса.
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Коронавирус , ВОЗ
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