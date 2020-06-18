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Врач объяснила, кому нужно принимать аспирин 

Стелла Шмель 2 часа назад
Врач-кардиолог дала ответ на вопрос, кому можно принимать аспирин и в каком случае пить его — оправданная мера.
Анна Пивенштейн рассказала об этом в своем Инстаграме.
Она отметила, что препарат нужно пить, если есть ишемическая болезнь сердца: стабильная стенокардия, перенесенный инфаркт, после любой формы острого коронарного синдрома и стентирования (шунтирования) коронарных артерий. Кроме того, для лечения миокардита препарат пьют курсами. То же самое касается и лечения перикардита и заболеваниях периферических артерий.
Пивенштейн рассказала, что в последнем случае аспирин назначают при симптомах атеросклероза любых артерий или при наличии бляшек сонной артерии, которые закрывают более 50% просвета (даже если болезнь протекает бессимптомно).
Кроме того, препарат может быть назначен при сахарном диабете первого и второго типа.
Врач также отметила, что аспирин может быть назначен беременным при высоком риске развития преэклампсии. Препарат можно пить с 12 недели после консультации со своим акушером-гинекологом.
Ранее "Рамблер" писал, что стало известно, как снизить уровень холестерина в организме без лекарств.
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