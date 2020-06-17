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Выяснилось, где в России самые дешевые лекарства 

Мира Маркина 5 часов назад
Выяснилось, где в России самые дешевые лекарства
Фото: depositphotos.com
Сервис "Все аптеки" провел исследование и выяснил, в каких городах России лекарства стоят дешевле всего. Об этом сообщают РИА Новости.
Как выяснилось, выгодней всего приобретать медикаменты в Москве, — здесь аптечка обойдется в 7246 рублей. Немного дороже в Омске — 7294. На третьем месте расположился Челябинск (7396 рублей).
Самым дорогим городом в России с точки зрения покупки лекарств оказался Санкт-Петербург, жителям которого аптечка обойдется в 9134 рубля. Средняя стоимость аптечки в России составляет 7883 рубля.
Если обращаться к отдельным категориям лекарств, то самые дешевые анальгетики можно найти в Омске (186 рублей), а самые дорогие в Новосибирске (324 рубля). Самые доступные препараты от простуды эксперты обнаружили в Москве (175 рублей), а самые дорогие в Челябинске (202 рубля).
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что первая партия лекарств от COVID-19 поступила в больницы.
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