Выяснилось, где в России самые дешевые лекарства 

Сервис "Все аптеки" провел исследование и выяснил, в каких городах России лекарства стоят дешевле всего. Об этом сообщают РИА Новости.

Как выяснилось, выгодней всего приобретать медикаменты в Москве, — здесь аптечка обойдется в 7246 рублей. Немного дороже в Омске — 7294. На третьем месте расположился Челябинск (7396 рублей).

Самым дорогим городом в России с точки зрения покупки лекарств оказался Санкт-Петербург, жителям которого аптечка обойдется в 9134 рубля. Средняя стоимость аптечки в России составляет 7883 рубля.

Если обращаться к отдельным категориям лекарств, то самые дешевые анальгетики можно найти в Омске (186 рублей), а самые дорогие в Новосибирске (324 рубля). Самые доступные препараты от простуды эксперты обнаружили в Москве (175 рублей), а самые дорогие в Челябинске (202 рубля).