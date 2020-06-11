Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы

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Первая партия лекарства от COVID-19 поступила в больницы 

Стелла Шмель 1 час назад
Первая партия препарата от коронавирусной инфекции поступило в больницы. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что лекарство под названием "Авифавир" начали получать клиники и фармацевтические организации Московской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской и Кировской областей, Татарстана и Екатеринбурга.
В июне планируется поставить порядка 60 тысяч курсов "Авифавира". При необходимости эта цифра может быть увеличена до двух миллионов в год.
На сегодняшний день "Авифавир" — это одно из двух зарегистрированных препаратов от коронавирусной инфекции в мире.
Ранее "Рамблер" писал, что опубликована новая статистика по распространению коронавируса в РФ.
Коронавирус , Видео , РИА Новости
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