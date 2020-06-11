Опубликована статистика по распространению COVID-19

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Стало известно, как коронавирус распространялся по России за прошедшие сутки. Соответствующую статистику опубликовал Оперштаб.

За последние сутки выявлено 8 779 новых случаев COVID-19. Они распределены по 84 регионам. Из них 36,8% не имели никаких клинических признаков заболевания. Кроме того, зарегистрировано 174 летальных исхода. Полностью вылечились 8 367 человек.

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С начала пандемии в стране было выявлено 502 436 случаев коронавируса в 85 регионах России. Зафиксировано 6 532 летальных случая. Вылечились 261 150 человек.