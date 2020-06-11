Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Опубликована новая статистика по распространению коронавируса в РФ 

Стелла Шмель 1 час назад
Опубликована статистика по распространению COVID-19
Фото: depositphotos.com
Стало известно, как коронавирус распространялся по России за прошедшие сутки. Соответствующую статистику опубликовал Оперштаб.
За последние сутки выявлено 8 779 новых случаев COVID-19. Они распределены по 84 регионам. Из них 36,8% не имели никаких клинических признаков заболевания. Кроме того, зарегистрировано 174 летальных исхода. Полностью вылечились 8 367 человек.
стопкоронавирус.рф
С начала пандемии в стране было выявлено 502 436 случаев коронавируса в 85 регионах России. Зафиксировано 6 532 летальных случая. Вылечились 261 150 человек.
Ранее "Рамблер" писал, что Китай сомневается, что коронавирус возник у них.
Видео дня. Как определить свой биологический возраст
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Когда нельзя терпеть зубную боль
Когда нельзя терпеть зубную боль
Объяснена высокая мужская смертность от COVID-19
Объяснена высокая мужская смертность от COVID-19
Китай усомнился в происхождении коронавируса
Китай усомнился в происхождении коронавируса
Самолечение COVID-19 назвали опасным
Самолечение COVID-19 назвали опасным
Видео
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Когда нельзя терпеть зубную боль
06:13
Когда нельзя терпеть зубную боль
Болезни и лекарства ЗОЖ
Что такое биологический возраст
05:49
Что такое биологический возраст
ЗОЖ
Как часто необходимо менять маску в жару
03:11
Как часто необходимо менять маску в жару
Коронавирус ЗОЖ
Эксперт рассказал о масках во время физкультуры
03:28
Эксперт рассказал о масках во время физкультуры
ЗОЖ
Названы продукты, улучшающие память
06:06
Названы продукты, улучшающие память
ЗОЖ
Как укрепить кишечник и оздоровиться
06:04
Как укрепить кишечник и оздоровиться
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение