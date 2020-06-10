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Китай сомневается, что коронавирус возник у них 

Елизавета Назарова 1 час назад
В Китае засомневались в том, что коронавириус появился именно в их стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла КНР в России Чжана Ханьхуэйя.
Дипломат подтвердил, что вспышка произошла именно в Китае, но возникновение вируса по-прежнему остается под вопросом.
"Действительно, вспышка [эпидемии] возникла в Китае. Но мы не можем сказать, что это [указывает на] первоначальный источник", — сообщил он.
Ханьхуэй отметил, что в Китае раньше всего обнаружил инфекцию и начали предпринимать меры.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в России начали фиксировать меньше случаев коронавируса.
Коронавирус , Видео
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