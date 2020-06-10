8404 новых случаев коронавируса выявлено в России

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За последние сутки в России выявлено 8404 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.

Сообщается, что COVID-19 нашли в 83 регионах. 34,8% людей не имели клинических симптомов болезни. За сутки выздоровело 10 386 человек, скончались 216.

Больше всего новых случаев зафиксированы в Москве (1195), Московской области (735) и Санкт-Петербурге (313).

Всего в России выявлено 493 657 случаев коронавируса в 85 регионах за весь период.