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В Росси выявлено 8404 новых случаев коронавируса 

Елизавета Назарова 2 часа назад
8404 новых случаев коронавируса выявлено в России
Фото: РИА Новости
За последние сутки в России выявлено 8404 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.
Сообщается, что COVID-19 нашли в 83 регионах. 34,8% людей не имели клинических симптомов болезни. За сутки выздоровело 10 386 человек, скончались 216.
Больше всего новых случаев зафиксированы в Москве (1195), Московской области (735) и Санкт-Петербурге (313).
Всего в России выявлено 493 657 случаев коронавируса в 85 регионах за весь период.
Ранее "Рамблер" сообщал, что эксперт рассказал, какие условия нужны для того, чтобы отменить маточный режим.
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