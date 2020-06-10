8404 новых случаев коронавируса выявлено в России

За последние сутки в России выявлено 8404 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.
Сообщается, что COVID-19 нашли в 83 регионах. 34,8% людей не имели клинических симптомов болезни. За сутки выздоровело 10 386 человек, скончались 216.
Больше всего новых случаев зафиксированы в Москве (1195), Московской области (735) и Санкт-Петербурге (313).
Всего в России выявлено 493 657 случаев коронавируса в 85 регионах за весь период.
Ранее "Рамблер" сообщал, что эксперт рассказал, какие условия нужны для того, чтобы отменить маточный режим.