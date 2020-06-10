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Эксперт рассказал, когда можно отменять масочный режим 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Эксперт назвал условия для отмены масочного режима в общественных местах. Об этом сообщает РИА Новости.
Доктор естественных наук, приват-доцент отделения гигиены окружающей среды и экологической медицины в Медицинском университете Вены Ханс-Петер Хуттер рассказал, что нужно следить за динамикой заболевания. По его словам, отмена ограничений может вызвать новый всплесну болезни. В случае, если его не будет, маски можно будет отменить.
"Что касается предприятий сферы общественного питания, я считаю понятной отмену масок для посетителей. Это и с психологической точки зрения, так сказать, невыгодно, потому что у посетителей складывается впечатление, что их просто хотят позлить, заставляя надевать маски на входе и при передвижении по помещению", — заявил Хутер.
При этом он отметил, что в супермаркетах нужно по-прежнему оставить маточный режим. По его мнению, ношение СИЗ и соблюдение социальной дистанции в транспорте и магазинах были правильным решением.
"Все зависит от дальнейшего развития событий. От того, как скажутся последние послабления, а именно свобода передвижения и связанный с ней возможный ввоз инфекций, также совсем недавно открылись гостиничные предприятия, возобновляются культурные мероприятия"
Ранее "Рамблер" сообщал, что названы признаки начала пандемии летом.
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Коронавирус , Видео
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