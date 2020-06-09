Найдены признаки начала пандемии летом 2019 года 

Эксперты Гарвардской медицинской школы проанализировали спутниковые снимки парковок больниц в китайском Ухане и поделились выводами. Об этом сообщает CNN.
Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане. Специалисты внимательно рассмотрели снимки и пришли к выводу, что распространение инфекции могло начаться еще в августе 2019 года.
Спутниковые снимки
С конца лета прошлого года резко выросло число автомобилей на больничных парковках, а пик наблюдался в декабре.
Специалисты отмечают, что это всего лишь косвенное подтверждение. Тем не менее версию о том, что вирус мог возникнуть в Китае еще до первого диагностированного случая, пока не сбрасывают со счетов.
Кроме того, осенью 2019 года в китайском поисковике резко увеличилось количество запросов со словами "кашель" и "диарея". Эти симптомы нередко сопровождают заболевание коронавирусом.
Ранее "Рамблер" писал о том, что, по словам врача, непостижимым образом COVID-19 исчез.