Найдены признаки начала пандемии летом 2019 года 

Эксперты Гарвардской медицинской школы проанализировали спутниковые снимки парковок больниц в китайском Ухане и поделились выводами. Об этом сообщает CNN.

Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане. Специалисты внимательно рассмотрели снимки и пришли к выводу, что распространение инфекции могло начаться еще в августе 2019 года.

Спутниковые снимки

С конца лета прошлого года резко выросло число автомобилей на больничных парковках, а пик наблюдался в декабре.

Специалисты отмечают, что это всего лишь косвенное подтверждение. Тем не менее версию о том, что вирус мог возникнуть в Китае еще до первого диагностированного случая, пока не сбрасывают со счетов.

Кроме того, осенью 2019 года в китайском поисковике резко увеличилось количество запросов со словами "кашель" и "диарея". Эти симптомы нередко сопровождают заболевание коронавирусом.